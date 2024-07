Maciej Kurzajewski ODCHODZI z TVP po 30 latach! Wydał oświadczenie: "Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają"

Od kilku tygodni w kuluarach krążyły plotki co do przyszłości Maciej Kurzajewskiego w Telewizji Polskiej. Dużo mówiło się między innymi o tym, jakoby wkrótce miał zostać prowadzącym nowej śniadaniówki w konkurencyjnej stacji. Źródło Pudelka zapewniało, że transfer dziennikarza do Polsatu jest już niemal przesądzony.

Maciej Kurzajewski wydał oświadczenie. A jednak to koniec

Największe podziękowania kieruję jednak do Was, Drodzy Widzowie. To dzięki Wam miałem motywację do ciągłego doskonalenia się i poszukiwania nowych dróg. Wasze wsparcie i zaufanie były i są dla mnie najcenniejszymi nagrodami. Oczywiście, za pięć Telekamer, w tym tę Złotą, też Wam bardzo dziękuję! Choć czas płynie nieubłaganie, moja pasja do dziennikarstwa i miłość do sportu pozostają niezmienne. Jestem wdzięczny za każdy dzień spędzony na antenie i z nadzieją patrzę w przyszłość, licząc na kolejne lata pełne inspirujących wyzwań. Dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam do dalszej wspólnej podróży w świecie mediów i sportu. Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne otwierają się szeroko jak wrota.