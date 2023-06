Maciej Kurzajewski wciąż ma tatuaż z imieniem BYŁEJ ŻONY. Co na to Kasia Cichopek? (FOTO)

Maciej Kurzajewski nie może uwolnić się od Pauliny Smaszcz. I to nie nie tylko z powodu spraw sądowych, które ich czekają. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" wciąż ma na ręce tatuaż z imieniem byłej żony . Ostatnio nieopatrznie zaprezentował go w weekendowych odcinkach "Pytania na śniadanie", które prowadził z Katarzyną Cichopek .

Maciej Kurzajewski świeci tatuażem z imieniem byłej żony

Paulina Smaszcz opowiedziała o swoich tatuażach

Na przedramieniu od strony serca wytatuowałam imiona chłopców w kolejności, w jakiej pojawiali się w moim życiu, i mojego psa Świrusa. Na brzuchu liść - jako znak tego, co było, wiadomo dlaczego. Jest też smok symbolizujący moje drugie, waleczne oblicze. Mam także wytatuowane: swoją grupę krwi i zamiast obrączki - cyfry 96, czyli rok, w którym wyszłam za mąż. Kotwicę na pamiątkę 15. rocznicy ślubu. To też symbol Maćka, który jest dla mnie życiową kotwicą - wyznała Paulina Smaszcz w rozmowie z "Party".

Wygląda na to, że Kurzajewskiemu z kotwicą na ciele trudno się rozstać. Co na to Kasia?