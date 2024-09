Maciej Maleńczuk uderza w Smolastego: "Gość jest BEZNADZIEJNY. Widownia drze mordę za niego"

Kontynuując myśl, Maleńczuk doszedł do wniosku, że polscy raperzy są "do d**y" , z wyjątkiem Taco Hemingwaya , który czasami "powie coś mądrego" .

Oczywiście, Podsiadło potrafi śpiewać. (...) Usłyszałem piosenkę "Post", która mi się spodobała i sobie pomyślałem: "żeby to tylko nie był Podsiadło" - ciągnął Maleńczuk. Natychmiast ją wycięli. Jak się okazało, że wzbudza kontrowersje, to całe jego otoczenie: "oj, nie wzbudzajmy kontrowersji, już wystarczy, że apostazję zrobiłeś, to i tak nam szkodzi.

Wówczas showman znowu nawiązał do Smolastego, ciągnąc gościa za język. Maleńczuk wolał jednak uciąć jego wypowiedź, oceniając, że "on nie umie śpiewać".

Przez tę całą sytuację ze Smolastym, że on tam zawalał koncerty itd., zaczęły się pojawiać na TikToku fragmenty jego różnych występów, bo tak to nawet nie wiedziałem, co on robi. [...] Prawdopodobnie wynajął jakąś agencję do ocieplenia wizerunku i zaczęły się pojawiać fragmenty różnych jego wykonań. Gość jest beznadziejny! Kompletnie nie potrafi śpiewać, widownia drze mordę za niego — ocenił Maleńczuk.