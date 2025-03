Maciej Mars spotkał się z córką, ale żali się, że "nie mógł jej zabrać, gdzie chciał": "Ktoś musi być mądrzejszy, żeby nie widziała niepotrzebnego JADU"

6 lat temu odeszlam od czlowieka ktory bil, znęcał się psychicznie i stosował przemoc ekonomiczną, zlozylam zeznania na policji, dostal wyrok za znęcanie się. Czy to cos dalo? Nic. Minęło 6 lat, i nadal sie znęca psychicznie nade mną. Kontroluje mnie poprzez dziecko, zglasza mnie do opieki społecznej wymyślając kolejne oszczerstwa, potrafi stać pod moimi drzwiami i podsluchuje co sie u mnie dzieje. Jestem w takim dole psychicznym ze nie umiem juz funkcjonowac normalnie, nic mnie nie cieszy, jestem przerażona kiedy slysze powiadomienie w telefonie bo nie ma dnia zeby sie nie odzywal. Ciągle mnie zastrasza, grozi, kontroluje. Boje sie, boje sie zycia. Jutro ide wreszcie na policje, tylko dzieki bliskim ktorzy mnie zmusili do tego. Czuje sie jak śmieć, czuje ze nie mam sil, czuje jakbym juz nie miala zadnej mocy sprawczej. Pisze to po to żebyście ludzie dali mi te moc, potrzebuje tego jak nigdy. Potrzebuje wsparcia bo czuje ze jestem z tym sama i nie umiem zadzialac, jak dziecko we mgle...jestem wrakiem czlowieka a to tylko dlatego ze 8 lat temu zaufalam komus kto okazal sie psycholem...