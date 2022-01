Maciej Orłoś rozstał się z żoną po 26 LATACH!

Hę? 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Byli ze sobą 26 lat!!! Co to jest 'szczęśliwe zakończenie' małżeństwa? Jak się ludzie do grobu ze sobą kładą? Decydowali się na bycie razem przez 26 lat - widzi mi się, że to musiał być piękny, udany związek.