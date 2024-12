Maciej Pela komentuje porównywanie go do Marcina Hakiela. "Obaj WYBIJAMY się na plecach żon"

Maciej Pela o porównaniach do Marcina Hakiela

Porównanie jest krótkie. Obaj wybijamy się na plecach żon. To jest ten atak. To jest ten zarzut. Obaj poszliśmy do mediów płakać. Obaj to. Obaj tamo. Mnie to w żaden sposób nie obraża. Znamy się z dawnych lat, bo pracowałem dla Marcina przez chwilę. Znam go bardziej od strony zawodowej i nie mam prawa oceniać jego decyzji, dlaczego zrobił coś, albo czegoś nie zrobił, bo to jego sprawa. Przez to, że tego nie oceniam, ani nie rusza mnie to w jakiś sposób, to porównywanie mnie do Marcina nie jest uwłaczające - wyznał Maciej.