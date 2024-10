Maciej Pela relacjonuje nową rzeczywistość po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską: masaże, akupunktura, POLIGON

No i się zaczęło. Pan w życiu nie robi nic ciekawego , ale będzie z uporem maniaka udowadniał ze bez Bożenki on zajmuje się dziećmi i ma ciekawe życie. Będą akupunktury, joga, kaporiera czy jakoś tak, filozoficzne myśli, ckliwe wiersze cytowanie tekstów piosenek i wymuszone usmieszki na ista. Czyli tzw. efekt hakiela. Ale my i tak wiemy że bez Bożeny nic nie znaczy tak jak hakiel beż pyzy. Bożenka ciągnęła ten majdan na swoich plecach, może czasem zenujace to było, no ale jak facet był niewypałem to trzeba było sobie radzić na różne sposoby.