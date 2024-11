Maciej Pela składa sobie WYMOWNE życzenia z okazji 35. urodzin. "Żebym nigdy więcej nie zapomniał o sobie"

A co on tak się rozczula nad sobą.Myślałby kto,że taki mąż roku.Chwali się,że siedział z dziećmi,a jak robi to kobieta to KAŻDY uważa,że to normalne.To nie jest normalne.Dzieci mają ojca i matkę.Mógł ruszyć odbyt i iść do pracy,a dzieci do przedszkola.Stac ich też na opiekunkę,ale to było wygodne.Zdjęci bardzo chętnie sobie robił.Fajnie i lekko zarabiało się pieniądze.Teraz jak go nieroba pogoniła to jajczy bo kasa się skończyła.