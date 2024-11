Maciej Pela dostanie pracę w TVN? (Jeszcze) Mąż Agnieszki Kaczorowskiej pokazał zdjęcia spod siedziby telewizji

Nie wiem dlaczego ludzie pisza, ze wyplakal. Bozenka pierwsza poszla do Wojewodzkiego, a on dopiero potem poszedl do tv. Ja ciesze sie, ze dostal dobra prace po latach nianczenia dzieci i prowadzenia domu aby Bozenka mogla sie „rozwijac”. No. Rozwinela sie w lozku z innym.