Maciej Rock komentuje faworyzowanie Krzysztofa Ibisza w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": "Rozkręcił się szybciej niż pozostali"

Maciej Rock komentuje rzekome faworyzowanie Krzysztofa Ibisza w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Reporterka Pudelka podczas zorganizowanego we wtorek eventu "Dobre życie by Ibisz" miała okazję porozmawiać z Maciejem Rockiem , który ocenił zmagania Ibisza w muzycznym show, nie kryjąc podziwu nad pracą, jaką wykonuje jego kolega po fachu.

Cudownie, Krzysztof jest rewelacyjny, bardzo ciężko pracuje w naszym programie, a to jest program dla tych, którzy ciężko pracują i przekraczają wszystkie swoje ograniczenia, żeby pokazać się z zupełnie innej strony. Myślę, że widzimy wszyscy, jakie efekty przynosi praca Krzysztofa na planie naszego programu - zaczął prowadzący muzyczne show.

Prezenter został również zapytany przez naszą reporterkę, co sądzi o komentarzach widzów, którzy zarzucają jurorom ustawkę i faworyzowanie Krzysztofa Ibisza.

Zarzucali chyba przez pierwsze dwa odcinki, kiedy wygrał, a Krzysztof po prostu nie oczekiwał na to aż program się rozkręci, tylko Krzysztof się rozkręcił szybciej niż pozostali uczestnicy. My jesteśmy trochę do przodu, mamy nagranych trochę odcinków więcej. Ja wiem już, jak wygląda przyszłość i zapewniam, że wszyscy uczestnicy naszego programu bardzo ciężko pracują - wybrnął Maciej Rock.