Maffashion chwali się sypialnią i wielkim łóżkiem z baldachimem: "TAKIE CIUT BALI" (ZDJĘCIA)

Okazały dom nie jest jedyną nieruchomością przedsiębiorczej Kuczyńskiej. Przed laty gwiazda kupiła mieszkanie w centrum Warszawy, w którym prowadzi remont i sprawdza się w roli projektantki wnętrz. Jak mówiła sama influencerka, stołeczne lokum ma być jedynie tłem do sesji zdjęciowych lub miejscem do tymczasowego przebywania. Nie zmienia to jednak faktu, że Maff włożyła sporo wysiłku w efektowne ozdobienie wnętrza.