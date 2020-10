Maffashion i Fabijański nie mają gdzie mieszkać: "Mieszkanie zostało sprzedane"

Początkowo mało kto dawał szansę Maffashion i Sebastianowi Fabijańskiemu. Wcześniej szafiarka była związana z Czarkiem "Abstrachujem" Jóźwikiem, a Seba spotykał się z Olgą Bołądź. Związek ten także wzbudzał sporo emocji, Fabijański pozował bowiem na "bad boya", który raczej nie jest zainteresowany dłuższą relacją. Okazało się jednak, że związek z Julką Kuczyńską wiele go nauczył. Teraz obydwoje są szczęśliwymi rodzicami małego Bastka, ale to nie koniec zmian w ich życiu: oboje już szykują się do przeprowadzki pod Warszawę.