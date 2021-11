Maffashion jest tak niezadowolona z życia w Polsce, że WYJEDZIE Z KRAJU? "Pojawiają się takie sformułowania"

gosc 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

haha. do wyjazdu za granice, trzeba miec twardy tylek, pojdzie taka julka do sklepu za granica a pani na kasie- rzuci jej, powtorz, bo nie rozumiem i tak wszedzie, poczucie wartosci i przemadrzalosci jej spadnie. no i z czego ona chce zyc zagranica: z obrazow seby czy z szafiarstwa- bo w GB czy Francji czy Hiszpanii nie maja swoich, ze znajomoscia jezyka, kontekstu, rzeczywistosci.