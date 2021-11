Zdegustowany zaangażowaniem kolegów z branży w sprawę uchodźców Sebastian Fabijański apeluje: "Przestańmy, bo to nas UPOKARZA i robi z nas ujadające jorki"

Smutna😔 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Przykre, że ludzie nie znoszący pis wykorzystują migrantów do walki politycznej, nie o migrantów chodzi a o niechęć, pretensje do władzy. To antypolskie zachowanie. Nie chodzi o obronę granic, bezpieczeństwo Polski i pomoc migrantom a o wyrażenie niechęci i dokuczeniu władzy,straży granicznej, wojsku,przecież to praca tych ludzi, wykonują rozkazy i nie wszyscy kochają pis i głosowali na pis w wyborach. Ja nie znoszę pis, ale jestem za obroną granic. Żal migrantów. Wpłaciłam pieniądze na fundację Ocalenie. Pomagam Polakom w Polsce i na Białorusi,Polacy na Białorusi mają źle. Przykre, że sytuacja z migrantami skłóca i dzieli Polaków, to smutne. Polacy i Polska są Najważniejsi. Ludzie żyjący przy granicy się boją. Rodziny żołnierzy pracujących przy granicy się boją.