Tymczasem na polskim YouTube: Sebastian Fabijański udaje, że TŁUCZE SIĘ z typem od kanału "Z Dvpy"... Szczyt żenady?

Sebastian Fabijański nigdy specjalnie nie krył, że uważa się za artystę z wyższej półki. Lepszego od "artystycznopodobnych" tworów przewijających się hurtowo przez stołeczne ścianki. Swego czasu aktor posunął się nawet do stwierdzenia, że "jedzie po show biznesie, który go absolutnie nie interesuje". Zupełnie jakby zapomniał, że swoją rozpoznawalność zawdzięcza przede wszystkim występom w filmach Vegi, które, choć dochodowe, do kina ambitnego raczej zaliczać się nie mogą. Działalność Seby nie ogranicza się jednak wyłącznie do pracy przed kamerą. Ukochany Maffashion prężnie rozwija się także w studiu nagraniowym w roli rapera. Niestraszne mu także przecież terpentyna i malarskie sztalugi.