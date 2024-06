Maffashion prezentuje smukłą sylwetkę w bikini. Internauci pieją z zachwytu: "Najpiękniejsza" (ZDJĘCIA)

Biznes 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Brudne biznesy z czasów gdzie nasz Doniu był szefem europy Sueddeutsche Zeitung" przypomina, że rząd kanclerz Niemiec Angeli Merkel konsekwentnie utrzymywał, że rosyjski gazociąg Nord Stream 2 jest "prywatnym przedsięwzięciem biznesowym". Jednak poufne dotąd dokumenty - ujawnione przez gazetę - wskazują, jak mocno władze angażowały się w budowę rurociągu i jak ściśle współpracowały z odpowiedzialną za to spółką. "SZ" zdobył dokumenty, bo wygrał w sądzie proces wytoczony niemieckiego ministerstwu gospodarki. Po raz pierwszy ujawniają one, jak wytrwale Merkel i jej ministrowie, w tym późniejszy kanclerz Olaf Scholz, popychali projekt do przodu. Ani opór ze strony państw Europy Wschodniej, Brukseli czy Waszyngtonu, ani nikczemne działania reżimu Putina nie mogły niczego zmienić - opisuje dziennik. A Tusk z nimi pod rękę. Prestiżowe stanowisko w zamian za szkodzenie Polsce i Polakom