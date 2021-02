Maffashion zagrała w teledysku Dawida Kwiatkowskiego. "Jak wrażenia? Malina czy Oscar?" (WIDEO)

... 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mmm Aktorka.... Kolejna uważa się za taka bez szkoły To jakby nazwać się prawnikiem bo lubi się czytać książki o prawie Komuś się to wydaj błahostka ale 3-5 lat studiów Dzień w dzień próby od rana do wieczora praca nad głosem,rytmika o tak dalej i tak dalej I po co? Później i tak powiedzą ze aktorem może się nazwać każdy bo to przecież nie prawdziwe studia...