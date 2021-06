Magda Femme promuje w "Dzień dobry TVN" 13-letnią córkę Nel (ZDJĘCIA)

Okazało się, że gdy Nel weszła do studia nagrywać po raz pierwszy i to była jej decyzja, nigdy jej do tego nie namawiałam, to gdy stanęła przed mikrofonem, to we mnie wstąpiło coś, co ciężko mi nazwać. Chciałam, żeby to było perfekcyjne, lepsze niż cokolwiek ja zrobiłam. Aż Michał mnie wyrzucał ze studia: "Wyjdź, jesteś katem". No i ja musiałam wychodzić, bo ona przy mnie czuła się zestresowana jak nigdy - wyznała Magda Femme.