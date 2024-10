Magda Gessler o swojej diecie: "NIE ŻREĆ"

Magda Gessler jest tak przejeta soba, ze to odpycha. Do tego seplenienie, ktore mnie ogromnie drazni, cale zdania przez nia wypowiadane sa niezrozumiale i powinni wyswietlac napisy do KR. Lara wydaje sie byc taka sama, wyniosla i sepleniaca. A wracajac do matki, mam watpliwosci co do niektorych jej opowiastek, wygladaja na takie mocno podkoloryzowane.