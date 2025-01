Magdalena Cielecka o zarzutach, że "nie ma dziecka, bo jest zbyt wygodna": "Nigdy nie miałam silnej potrzeby bycia matką"

Nie mam dzieci.Poronilam i przeżyłam to tak bardzo , że nie chce już próbować, a ryzyko jest b.duze w moim przypadku.Nikomu o tym nie mówię i pewnie też mówią za plecami "ona to za wygodna na dzieci , egoistką "itp.Mam Was serdecznie ...i wasze żale.Widocznie nie jesteście szczęśliwe jako matki.Cos mnie trafia jak słyszę "ty masz czas , bo nie masz dzieci"...to co ?żałujecie ?to oddajcie dzieci kobieta , które chcą im być tak "zajęte" własnym dzieckiem !