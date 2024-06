Magdalena Cielecka RZADKO opowiada o związku z młodszym o 16 lat Bartoszem Gelnerem. "Cieszę się, że ten temat przestaje być TABU"

Aga 15 min. temu zgłoś do moderacji 9 7 Odpowiedz

Również mam chłopaka młodszego o 10 lat.Js mam 33 lata a on 23 i dobrze nam się układa.Jestesmy razem 2 lata mieszkamy razem i jesteśmy zaręczeni i planujemy razem się zestarzeć.Roxnixa wieku nam nie przeszkadza a to co ludzie gadają to jest nieistotne bo miłość jest najważniejsza