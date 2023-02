Magdalena Lubacz z "Projektu Lady" świeci głębokim dekoltem na premierze filmu "Heaven in Hell" (ZDJĘCIA)

Magdalena Lubacz dała się poznać szerszej publiczności, kiedy zagościła w trzeciej edycji "Projektu Lady". Choć program prawdopodobnie nie doczeka się już kontynuacji, to wylansował kilka spragnionych atencji gwiazdeczek. Do tego zacnego grona należy z pewnością właśnie Maluba, która trafiła do show jako szalona imprezowiczka. Według Małgoni Rozenek i mentorek to właśnie Magdalena przeszła wtedy największą przemianę i wygrała trzecią odsłonę programu. Całkiem zabawnie było obserwować, jak krótko po finale porwał ją imprezowy wir, w którym towarzyszyli jej członkowie "Warsaw Shore".