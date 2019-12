Magdalena Ogórek pokazała się bez makijażu! "Bez mejkapu jak zwykle"

Niestety, ostatnio paparazzi nie mieli tyle szczęścia, by "upolować" Magdę podczas trudnych do wyjaśnienia manewrów drogowych. Ogórek postanowiła więc odszukać mrowisko, w które mogłaby wetknąć kij i wrócić na usta wszystkich. Długo nie trzeba było szukać. Była kandydatka na urząd prezydenta obrała za cel Justynę Pochankę i skandaliczny wpis posła Tarczyńskiego. O dziwo, Magdalena Ogórek przyłączyła się do polityka PiS i zaatakowała dziennikarkę, pisząc, że "nie rozumie, jak można malować brwi markerem".