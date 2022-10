Magdalena Stępień odwiedza grób Oliwierka: "Przechodzę przez piekło"

Konflikt między Jakubem Rzeźniczakiem i Magdaleną Stępień na nowo stał się przedmiotem zainteresowania mediów, gdy piłkarz w odpowiedzi na krytykę internautów postanowił wywołać swoją eks do tablicy. W odpowiedzi Magda zaapelowała do ojca śp. Oliwiera, aby zostawił ją w spokoju. Kobieta nie ukrywa, że przechodzi w ostatnich miesiącach naprawdę trudne chwile.

Rzeźniczak też nie krył się do tej pory ze swoim smutkiem. We wpisie z okazji swoich 36. urodzin piłkarz opisał ostatni rok jako "najtrudniejszy w jego życiu". Opowiedział przy tym o chwili, w której jego syn odszedł na jego oczach.

Stępień napisała też drugą wiadomość, w której niewykluczone, że odnosi się do ostatniego spięcia z Jakubem Rzeźniczakiem .

Gdyby nie siła, którą dostaję od Oliwierka, nie dałabym rady, patrząc na to, co się dzieje dookoła mnie… Brak słów… Tak to zostawię…