Maja Bohosiewicz pokazała pokój syna w hiszpańskiej willi: vintage piłki, plakaty z piłkarzami i stylowe akcenty (FOTO)

Jak ja widzę te wszystkie pastele , biele , beże , białą pościel ,koce , poduszki ,tapety itp to smiech mnie ogarnia ...ponieważ przy takiej wilgotności powietrza to wszystko za rok jak nie predzej będzie pokryte stęchlizną i grzybem.Wiem co mówię bo mieszkałam kilka lat w Hiszpanii w Alicante.Ale to nie jest dom do mieszkania tylko jako tło do zdjęć na instagrama.