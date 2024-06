Maja Bohosiewicz zachwala chodzenie bez stanika: "W Hiszpanii 80 procent kobiet opala cycuszki" (FOTO)

Tak 34 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

Mam prawie 40 a przepiękne piersi. Moja koleżanka jak powiększała to dokładnie poinstulowala lekarza, że chce takie same. Mężczyznom się podobają. Ale u nas to genetyczne. Mimo średniego wieku mamy spore i nie nalesnikiwate piersi…ale to jedyne co lubię No i może mój błękitny kolor oczu a tak wszystko inne bym poprawiła. Na szczęście mnie nie stac. Mam cellulit,mimo dobrej wagi, prostokątny kształt twarzy,usta tak małe,że prawie ich nie widać-jak Lily Alen. Niestety nikt nie jest idealny…ale każda kobieta ma coś pięknego w sobie. Trzeba eksponować to co piękne żeby nie zwracać uwagi na to,co niedoskonałe. Jesteście piękne kobietki!