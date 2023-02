Maja Bohosiewicz staje w obronie Mamy Ginekolog?! "Jest mi PRZYKRO. Odium jest niewspółmierne do przewinienia"

Celebryci komentują aferę wokół Mamy Ginekolog

Maja Bohosiewicz staje w obronie Mamy Ginekolog

Natomiast jest mi bardzo, bardzo przykro, jako człowiekowi, za to, co ją spotkało. W mojej opinii odium jest tak ogromne, niewspółmierne do przewinienia - stwierdziła, dając do zrozumienia, że jednak znacznie bliżej jej do tego, by współczuć koleżance z branży, aniżeli by ją piętnować.