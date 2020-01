Maja Borkowska nie żyje. Była dziennikarka radiowej Trójki zmagała się z nowotworem

Maja Borkowska nie żyje. W ostatnich latach była dziennikarka radiowej Trójki zmagała się z chorobą nowotworową. O śmierci Borkowskiej poinformowała jej rodzina za pomocą mediów społecznościowych.





Z ogromnym żalem informujemy, że Maja przegrała walkę z okrutną chorobą. O terminie pogrzebu poinformujemy jutro - napisała rodzina zmarłej.





Maja Borkowska pracowała w radiowej Trójce przez 20 lat. Choć wielokrotnie podkreślała, że spełnia się w tym zawodzie, to w pewnym momencie postanowiła odejść. O swojej decyzji poinformowała na swoim koncie na Facebooku. W radiu pracowała od 1996 roku.





Może 20 lat to już zbyt długo? Może nie powinno się kochać czegoś aż tak mocno... Ale to było moje miejsce na ziemi. Moje radio. A przede wszystkim było i jest to radio słuchaczy i to im należy się największy szacunek. Dziękuję za wszystko - napisała.