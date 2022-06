Maja Hyży broni swojego pomysłu zaproszenia paparazzi na komunię synów: "Chłopaki mieli DUŻO RADOŚCI"

To, że była i obecna żona Grzegorza Hyżego nie darzą się sympatią, nie jest żadną tajemnicą. Ostatnio niechęć Agnieszki Hyży do Mai Hyży tylko przybrała na sile, gdy piosenkarka bez konsultacji zaprosiła paparazzi na komunię bliźniaków Wiktora i Alexandra . Jak stwierdziła sama Maja, obecność fotografów na uroczystości sprawiła, że macocha chłopców była tego dnia "nie w sosie".

Agnieszka skomentowała zamieszanie z klasą. Pod jednym z instagramowych postów dziennikarka wdała się w dyskusję z fanami, którzy chcieli wiedzieć, jak odnosi się do przytyku eks swojego męża. 37-latka przyznała, że uroczystość powinna mieć prywatny charakter, mimo to zmusiła się, żeby schować dumę do kieszeni, "nawet jak wszystko [było] pod wiatr".