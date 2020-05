Maja Hyży chwali się partnerem całującym jej ciążowy brzuch (FOTO)

Też ciężarna 2 godz. temu zgłoś do moderacji 325 11 Odpowiedz

Schowajcie te brzuchy!!! Sama jestem w trzeciej ciąży i myślę,że jeśli kobieta uważa,że przez to że jest w ciąży nagle stała się pępkiem świata świadczy o jakimś niedowartościowanie lub niedojrzałości. Czy już wszystko musi być na pokaz?? Twoje dziecko to twoje szczęście i twojej rodziny. Dla reszty społeczeństwa jest to rzecz zupełnie obojętna, a pokazywanie wywalonego brzucha jest niesmaczne!!!