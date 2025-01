Maja Hyży płacze po wizycie synów w szpitalu i mówi o stanie zdrowia. "Czuję się bardzo źle… jak nigdy"

Maja Hyży od dłuższego czasu boryka się z chorobą Otto-Chrobaka, która wymagała już siedmiu operacji biodra. Ostatnia z nich, przeprowadzona w grudniu, zakończyła się komplikacjami. Piosenkarka trafiła ponownie do szpitala z powodu zakażenia bakteryjnego, co wymusiło kolejną interwencję chirurgiczną. Konieczne było też przetoczenie krwi.

Maja Hyży powstrzymywała łzy, mówiąc o wizycie synów w szpitalu

Cześć kochani, miałam odwiedziny, przed chwilą byli chłopcy moi. Miałam nie płakać - powiedziała łamiącym głosem. Dali mi tyle energii, samo to, że przyjechali do mnie, i że nie byłam sama przez chwilę... Ogólnie czuję się już trochę lepiej, bo dostałam dwie jednostki hemoglobiny, więc rzeczywiście trochę mnie to postawiło na nogi. Przyjechał Konrad w odwiedziny, nie wiedziałam, że będą chłopcy, zrobił mi niespodziankę. Ucieszyłam się bardzo. Wiadomo, jak to z chłopcami: "Jak długo jeszcze, jak długo jeszcze?". Ale cieszę się bardzo, że byli chociaż na chwilę u mnie. Jakoś tak lepiej mi się na sercu zrobiło, dostałam więcej energii, chociaż ta perspektywa pobytu tutaj jest masakryczna - przyznała.

Maja Hyży gorzko o stanie zdrowia i kolejnym pobycie w szpitalu

Miałam już nie ryczeć, ale taka jestem. Nie, że się użalam nad sobą, ale to nie jest łatwe, sami wiecie, jak to jest siedzieć samemu. To, że po raz kolejny miałam operację po miesiącu od ostatniej jest dla mnie absurdem i ciężko mi się z tym pogodzić. Mój organizm, fizycznie, nie miał kiedy się zregenerować, a do tego czeka mnie kolejna operacja, czyli ta docelowa - endoproteza, na którą czekam, bo jest produkowana w Stanach. Więc mój organizm dostanie mocno po dupie, ale mam nadzieję, że zostanie mi to w jakiś sposób wynagrodzone, i że będzie w końcu dobrze. Obiecuję wam, że zobaczycie mnie jeszcze uśmiechniętą - skwitowała.