Maja Hyży pokazuje zdjęcie z partnerem w obliczu plotek o KRYZYSIE w ich związku (FOTO)

Uon 22 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

A co jak dzieci wrócą od dziadkow? To jest chwilowe rozwiązanie, facet nie wytrzymał codziennej batalii z czwórka dzieci. Niestety życie, za chwilę znów się ulotni jak tylko siekanka bez dzieci się skończy. Nie wygląda to dobrze.