Maja Rutkowski bierze się za odchudzanie. Przyznała, że fałszowała rzeczywistość: "Potrafię UKRYĆ nadmiarowe kilogramy"

Choć żona Maja Rutkowski zazwyczaj wygląda jak milion dolarów, od pewnego czasu daje do zrozumienia, że nie do końca dobrze czuje się w swojej skórze. Jakiś czas temu sugerowała, że chce zrzucić zbędne kilogramy i zaczęła biegać oraz pokazywała, że zmaga się z zatrzymywaniem wody w organizmie.

Maja Rutkowski przytyła i zaczęła współpracę z dietetyczką

We wtorek żona najbardziej "kwadratowego" detektywa w Polsce poinformowała, że podjęła współpracę z jedną z dietetyczek. 39-latka opublikowała nagranie, na którym słyszymy, że celem pań jest nie tylko utrata kilogramów, ale by była to "ostatnia dieta, na jakiej Maja będzie".