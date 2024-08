Maja Rutkowski prezentuje sylwetkę w "etapie zatrzymania wody" i podkreśla: "Nie zawsze wyglądamy idealnie"

Rodzina Rutkowskich słynie ze swojego zamiłowania do luksusu i występowania przed kamerami. Maja, jako etatowa influencerka, często dzieli się w internecie obrazami z codziennego życia swojej familii , co niejednokrotnie wywołuje skrajne reakcje wśród internautów. Warto zaznaczyć, że przygody celebrytki śledzi na Instagramie prawie 80 tysięcy użytkowników.

Maja Rutkowski z ważnym przekazem dla fanów. "Chcę dać wam dużo siły"

Dzień dobry, kochane, ja dzisiaj mam taki etap strasznego zatrzymania wody. Ale także wam się pokazuje, żeby dać wam dużo siły, żeby pokazać, że nie zawsze wyglądamy idealnie. Dlatego cały czas coś działam, cały czas coś robię. Właśnie przyszłam na konsultację i zaczynamy dbać regularnie o ciało. Pozdrawiam was cieplutko i pamiętajcie, jeśli czujecie się nie za dobrze ze swoim ciałem, to nie bójcie się wyjść poza swoją strefę komfortu, wyjść do innych osób, bo w grupie lepiej. Nie jesteście same, nie każdy jest idealny - zaznaczyła Maja Rutkowski.