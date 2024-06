Maja Rutkowski chwali się BRZUCHEM, prężąc się przed lustrem w MAJTKACH: "Pozytywne rzeczy się zadzieją" (FOTO)

Maja Rutkowski pokazała brzuch. Zdradziła, jak dba o formę

W środę ukochana detektywa bez licencji postanowiła pochwalić się liczącej ponad 70 tysięcy osób instagramowej publiczności swoją formą. Maja opublikowała wideo, do którego zapozowała jedynie w krótkim topie i majtkach.

Wczoraj zaczęłam przyjmować leki. Jakie? To wam dokładnie powiem. No, i myślę, że pozytywne rzeczy tutaj się zadzieją - zapowiada podekscytowana. Pozdrawiam was cieplutko i życzę wam dużo wytrwałości, bo pamiętajcie, nic nie przychodzi od razu - kwituje motywatorka Maja.