Maja Sablewska też została twarzą rajstop i to ekologicznych. "To ważna data w ŚWIECIE RAJSTOP"

Maja "Maja, podaj torbę" Sablewska jest bardzo podekscytowana faktem zostania twarzą rajstop. Do tego stopnia, że żeby zareklamować wyroby pańczosznicze, zdjęła stanik . "Jej" rajstopy są ponoć ekologiczne , co podkreśliła w wiadomości wysłanej do redakcji Pudelka.

19 stycznia 2021 to ważna data w świecie rajstop, ponieważ to, co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe i oto po raz pierwszy na polskim rynku (na światowym również) marka GABRIELLA prezentuje nową linię NOW - rajstopy w 100% z przędz posiadających certyfikat Global Recycled Standard, czyli w 100% z recyklingu - podnieca się Maja.