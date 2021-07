Maja Staśko komentuje wywody Kuby Wojewódzkiego: "Od kilkunastu lat jedzie na wizerunku pozornie liberalnego mężczyzny o WIELKIM EGO"

okropne 19 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Wodzianki nie są dobre. Wojewódzki zachowuje się wobec gości podobnie jak Marcin Mazur wobec syna. Mazur dopytywał syna, czy razem pooglądają gołą Natsu. Oczywiście syn nie chciał razem z nim nic oglądać, był zawstydzony i zażenowany podekscytowaniem staruszka. Syn miał gdzieś, że Natsu się rozbierała, a Mazur przeżywał, że można oglądać sobie gołe baby. Wojewódzki bardzo chce, by Wodzianki wywoływały sporo emocji, a goście albo mają je gdzieś, albo najchętniej darowaliby sobie takie przedstawienie. Ludzie nie chcą oglądać golizny, kiedy ktoś inny będzie sprawdzać jak zareagują. Wojewódzki nawet nie patrzy na te dziewczyny, tylko obserwuje twarz gościa i sprawdza jak bardzo gość jest speszony i jak czuje się niezręcznie, a jak ktoś chwilę patrzy na Wodziankę, to zdarza się, że jest poniżany i Wojewódzki rzuca żarciki. Wodzianki nie są dla przyjemności gości, ale po to, by ludzie czuli się nieswojo i się peszyli, a jak się uda wywołać reakcję, to ten zbok się żywi emocjami na twarzach gości. Wojewódzki jest jeszcze gorszy od Mazura, bo ma to przemyślane i robi to z premedytacją.