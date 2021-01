"Mała" Ania z "Warsaw Shore" ROZPUŚCIŁA KWAS: "Przemieścił mi się" (FOTO)

Czesia 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Niestety, rezonans magnetyczny, że kwas hialuronowy wchłania się znacznie dłużej, niż jest to widoczne. Usta mogą wrócić do poprzedniego stanu, ale wypełniacz jest w skórze nadal. Dlatego powiększanie ust co pół roku może w końcu dać opłakany efekt. Powinno się je wykonywać co ok. 2 lata, jeśli komuś na tym faktycznie zależy. No a że przez około 1.5 roku usta nie będą zadowalająco duże- to może zniechęcać. A sa osoby, które prawie w ogóle nie mają warg i wcale się nie dziwię, że chcą je trochę powiększyć...