Małgorzata Kożuchowska pokazała się BEZ MAKIJAŻU

Tak.pielegnacja za kilka tysięcy plus wizyty z kwasami i bóg wie co jeszcze.takie one wszystkie mądre, niech się wcieli w rolę baby ze wsi,która ma 200zl na miesiąc na zycie-wtedy pogadamy.ciekawe czy by kupowała kremy z Rossa typu za 12 zł.wtedy jak się wygląda młodo to jest to wyczyn,a nie w takim przypadku kiedy masz miliony navkontach sorry,żaden wyczyn taka prawda jest