TYLKO NA PUDELKU: Znamy astronomiczne zarobki gwiazd nowej "Rodzinki.pl". Julia Wieniawa DOSTANIE WIĘCEJ niż Małgorzata Kożuchowska

Kocham pieniądze i od dziecka wiedziałam, że na pewno będę kiedyś bogata, ja to po prostu wiedziałam. Tylko że ja nie mam czegoś takiego, że to jest mój cel (...) Pieniądze to jest energia. Wydaję - zaraz wrócą. Przez to, że mam taki luz, one przychodzą. Nigdy się na tym nie skupiam. Ja już teoretycznie nie musiałabym pracować, ale kocham pracować - mówiła w Eska.pl.