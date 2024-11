Małgorzata Kożuchowska pręży się w kostiumie kąpielowym na wakacjach

W tym roku Małgorzata Kożuchowska obchodzi 20-lecie pracy w przemyśle filmowym. Przez te dwie dekady aktorce udało się zrobić spektakularną karierę i ugruntować swoją pozycję jako ulubienicy publiczności, w czym pomogła jej wypielęgnowana łatka "dziewczyny z sąsiedztwa". Co prawda nie wszyscy są przekonani co do jej talentu, ale przepełniony do granic możliwości grafik wrocławianki świadczy jednak o tym, że jej gwiazda wciąż świeci pełnym blaskiem.