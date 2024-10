Małgorzata Ohme dyskutuje z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim o rozstaniu w zgodzie. "MAMY PRAWO zakochać się w kimś innym"

Lęk ma różne wymiary. Oprócz tego, że to jest lęk przed porzuceniem, to jest lęk przed utratą kontroli. Nie chcę być z tym człowiekiem, ale chcę mieć wpływ na jego życie. (...) My naprawdę mamy prawo zakochać się w kimś innym. Przepraszam, że tak powiem, ale to się w życiu zdarza. Wiem, że to jest bolesne dla drugiej strony, ale tak życie nam czasami podsuwa z różnych powodów, ale kwestia, w jaki sposób my zakończymy te relacje, to jest to, co zostaje nam na życie. Potem ktoś po czasie powie, że to było bardzo złe doświadczenie, ale cieszę się, że miałaś tę odwagę przyjść do mnie i powiedzieć: "przepraszam cię, ale zakochałam się w kimś innym". I tak na końcu wygrywa ta uczciwość, która wymaga odwagi i poczucia, że mogę rozczarować innych, sprawić komuś przykrość, ale mam prawo walczyć o swoje życie - zakończyła zaproszona do studia psycholog i wspomniała, że ona także miała problemy z zakończeniem kilku relacji w swoim życiu.