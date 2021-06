Małgorzata Rozenek bez majtek (?!) figluje na kolanach Radzia: "GOŁO I WESOŁO"

Odkąd Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan poznali potęgę Instagrama, zaglądanie na platformę łączy się z dreszczykiem ekscytacji, co tym razem znajdziemy na profilach celebrytów. Małgosia bowiem, oprócz lukratywnych współprac, bardzo lubi podnieść fanom ciśnienie, pokazując im kulisy rodzinnej sielanki . Czasem i Radziowi wyrwie się to i owo, a potem cała Polska podziwia ich śniadaniowe zaloty: Rubaszny Radosław Majdan maca piersi Małgorzaty Rozenek przy śniadanku (WIDEO)

Jak wiemy, rodzina Majdanów baluje od dłuższego czasu na kolejnych wakacjach w Meksyku. Słońce, niebotyczne temperatury, lazurowa woda i soczysta zieleń działają na wyobraźnię i libido . W niedzielne popołudnie czasu polskiego Małgorzata Rozenek znów zamieściła na Instagramie wyzywającą fotografię. Tym razem celebrytka figluje na kolanach Radzia, co opatrzyła lakonicznym podpisem "goło i wesoło".

Małgorzata Rozenek wiedziała, co robi. Owszem, było wesoło, ale, jak sama szybko uściśliła, jednak nie goło. Celebrytka miała bowiem na sobie cieliste bikini - o ile górę widać od razu, to majtki "schowały się" w biodrach przy takiej pozie. W komentarzach oczywiście się zatrzęsło, ale Gosia była na to przygotowana i wszelkie głosy oburzenia zbywała swoimi wyjaśnieniami.