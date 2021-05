Małgorzata Rozenek TOPLESS rozprawia o włosach, a rubaszny Radosław łapie ją za biodro (FOTO)

W najnowszym poście na Instagramie Małgorzata pyta fanów, czy pielęgnacja włosów będzie dobrym tematem na kolejny "live". Do wpisu celebrytka dołączyła zdjęcie z Radziem. Małgosia pozuje topless , ale stoi tyłem do obiektywu, za to przodem do męża. Tymczasem Majdan rubasznym gestem łapie ją za biodro.

Przecież to nie są twoje włosy; Wczoraj były do ramion, a dzisiaj takie długie?; Nie ma to jak doczepy; Przecież to peruka; No, nie wyglądają na zdrowe; Włosy jak włosy - na zdjęciu wyglądają na zniszczone, ale fota świetna! - piszą