Małgorzata Rozenek doradza pobieranie krwi pępowinowej. Fanki: "Łatwo powiedzieć, dostajesz wszystko za darmo"

Małgorzata Rozenek to nie tylko salonowa lwica, ale też bardzo zaradna biznesmenka. Celebrytka zbija kokosy nawet podczas kwarantanny, będąc w zaawansowanej ciąży. Gonia lokuje na swoim instagramowym koncie przeróżne produkty, które mogą przydać się przyszłym mamom. Perfekcyjna pani domu nie jest zbyt wybredna w podejmowaniu współpracy z firmami. Po tym, jak kilka lat temu lokowała na swoim profilu kosiarkę , właściwie nic już nie powinno nas zdziwić. Rozenek udało się jednak nieco zaskoczyć fanów. Małgorzata stała się właśnie ambasadorką banku komórek macierzystych.

Tak jak przy poprzednich ciążach zadecydowałam, że podczas mojego porodu zostanie pobrana krew pępowinowa. Materiał ten to nieocenione źródło komórek macierzystych. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość, ale wolę mieć świadomość, że zrobiłam wszystko co w mojej mocy, aby maksymalnie zabezpieczyć swoich najbliższych - napisała celebrytka.