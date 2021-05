Małgorzata Rozenek łaskawie o zdjęciu Rusin z konstytucją: "Nie chcę stwarzać środowiska dla hejtu"

Kupkejk 16 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

A ja nie jestem patriotą. Wyleczyłem się z tej choroby więc obojętne mi jest to co się z Polską stanie. Jak tu kochać naród, który głosuje na troglodytów? Nie mam nic wspólnego z tymi ludźmi poza schabowym i bigosem, które uwielbiam. Oczywiście Polacy mają też swoje zalety ale niestety zbyt lubią być trzymani za morde i głosują na socjalistów z bandy czworga. Nawet Solidarność nie chciała upadku socjalizmu a Polacy zbuntowali się dopiero jak upadła gospodarka i nie było niczego w sklepach. Prawdziwa walka to była na Węgrzech czy w Czechach.