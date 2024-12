Małgorzata Rozenek na wigilii w Sejmie. Podzieliła się opłatkiem z Krzysztofem Bosakiem i jego żoną Kariną. Fajnie?

Syte to wszystko, odpasione, dobrze ubrane - a ja wczoraj widziałem kilka młodych kobiet w czy tuż przy Hali Mirowskiej, co opłatki próbowały sprzedawać. Skromnie ubrane, żadne tam stroje aniołków, uśmiechy trochę z rodzaju takich przez łzy, pewnie sprzedaż nie szła, bo i ludzi mniej, niż w latach poprzednich kilka dni przed Świętami. Gdybym dostawał tyle, co jakiś poseł pensji co miesiąc, to bym każdej po stówie dał na Święta. Ale tak, to co mogłem mając przy sobie 150 zł? (może tam dzisiaj szło ze sprzedażą lepiej; może tak, a może nie)