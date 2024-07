Małgorzata Rozenek pokazała, jak żegna wylatującego do USA syna. "Poleciał sam, samiutki. Daleko za morze, BEZ MAMY niebożę" (WIDEO)

@@@ 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Pierwsze na co zwróciłam uwagę to to że zdjęcia są robione i rozenkowej i majdankowi więc najprawdopodobniej zatrudnili do roboty fotografa co jest masakrą bo to powinno być spontaniczne jedno zdjęcie bo rodzina wzruszona,zapłakana,zasmarkana. a druga myśl to taka że matka na siłowni już prawie śpi a syn? Nadwaga- lekko mówiąc.w Stanach raczej nie schudnie tylko coraz większy będzie.