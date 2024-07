Henryk Majdan wystąpił w przedszkolnym przedstawieniu. Dumna Rozenek wszystko relacjonowała: "Radosław prawie się popłakał"

Rexxxxxib 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Tak to jest jak ludzie w starszym wieku decydują się na dzieci a później starają robić z siebie dużo młodszych ale niestety wygląda to bardzo śmiesznie bo niestety po twarzach widać wiek. Gośka wystroiła się jakby to Ona była przedszkolakiem ,to że jest szczupła nie znaczy że wygląda młodo