Małgorzata Rozenek poleciała do Dubaju klasą EKONOMICZNĄ i pognała z Chodakowską kibicować kierowcom F1

W nocy z soboty na niedzielę Małgorzata Rozenek obficie relacjonowała swój lot klasą ekonomiczną (!). Zamiast poznać cel jej kolejnej podróży z Radosławem , mogliśmy zobaczyć, jaki film oglądała na pokładzie samolotu, jak "zabudowuje się" poduszkami, by stworzyć sobie możliwie najwygodniejsze warunki do drzemki, a także podejrzeć, jak "Pysiuli" zaszkliły się oczy na wspomnienie o Heniu, który tym razem pozostał z dziadkami.

Dopiero dodany do relacji utwór podczas lądowania wyraźnie zasugerował, że Majdanowie dotarli aż do Dubaju. Radości Małgoni nie było końca. Na trzech pierwszych relacjach upublicznionych w niedzielny poranek zachwycała się pięknem tego miasta, możliwością relaksu w słońcu i widokiem na Zatokę Perską z balkonu luksusowego hotelu.

Boże, jak ja kocham ten Dubaj, kocham na maksa. Jest coś takiego tutaj, że to miejsce ma tak dobrą energię. (...) Wjeżdżasz do Dubaju i natychmiast włącza ci się odpoczywanie. No po prostu ja to kocham - rozpływała się na InstaStory.